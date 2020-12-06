Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал спорный эпизод в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Уфа» (0:1) на 72-й минуте встречи с участием Егора Бабурина и Дмитрия Сысуева.

— На мой взгляд, в этот момент было пропущено нарушение правил со стороны вратаря Бабурина, — сказал Николаев в комментарии «СЭ». — В этой ситуации ассистент мог бы помочь главному судье в решении о том, что это нарушение правил. Необходимо было назначить штрафной удар, и, посмотрев на расположение игроков, на действие вратаря и на действие нападающего, соответственно, удалить вратаря с показом красной карточки за лишение очевидной возможности забить гол. ВАР в эту ситуацию вмешивается, потому что, по мнению ВАРа, это очевидная ошибка судьи.

Потом идет долгая дискуссия, и ВАР предлагает главному арбитру Евгению Кукуляку подойти самому посмотреть эпизод, а на ВАР находится авторитетный наш арбитр Сергей Карасев. И, подойдя к монитору, главный судья оставляет свое первоначальное решение, соответственно, в силе. По моему мнению, в этой ситуации изначально было необходимо назначить штрафной удар, потому что нападающий первый играет в мяч, опрокидывает неуверенно вышедшего из ворот вратаря, и практически следующим касанием у него есть возможность пробить в пустые ворота.

Если мы возьмем стоп-кадр, который тоже был в распоряжении видео-ассистента, и который мог посмотреть главный судья, то на нем мы видим, что защитник, который еще принимает участие в этом эпизоде, немножко замедляет движение, отдавая вратарю сыграть в мяч. Поэтому здесь он находится явно за спиной нападающего, а не на одной линии. Получается, что он не успевает вмешаться в борьбу, поэтому это дает право арбитру показать красную карточку. Потому что, если бы у него была возможность сыграть в мяч, тогда бы это была уже желтая карточка и фол.

(Екатерина Звенигородская)