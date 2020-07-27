«Ростов» сделал заявление о завышенной стоимости абонементов на новый сезон

«Ростов» в официальной группе «ВКонтакте» прокомментировал повышение цены на абонементы на сезон-2020/21.

— Уважаемые болельщики! Благодарим Вас за высокий интерес к покупке сезонных абонементов ФК «Ростов», — говорится в заявлении клуба. — Сообщаем Вам о том, что клуб внимательно изучает обратную связь от болельщиков. К сожалению, на старте продаж мы столкнулись с рядом технических сложностей — в частности, некоторые болельщики имели проблемы с доступом к сайту. Сейчас сайт работает корректно.

В новом сезоне ФК «Ростов» не повышает цены на абонементы. В пятницу вечером клубом по ошибке были опубликованы некорректные цены на абонементы в секторах А104, А105, А109 и А110 — цена на абонементы в этих секторах была повышена еще осенью прошлого года, однако в результате сбоя на сайте были опубликованы цены до повышения. Сейчас стоимость абонементов всех категорий указана верно.

В сезоне 2020/21 изменена стоимость абонементов категории VIP2 в связи с повышением качества обслуживания болельщиков в части питания и напитков. Абонементы всех остальных категорий продаются по ценам прошлого года.

Благодарим Вас за понимание и приносим извинения за предоставленные неудобства.