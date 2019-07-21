"Ростов" сделает жесткое заявление о судействе матча со "Спартаком" – клуб потребует наказания Левникова

По информации "СЭ", "Ростов" выступит с официальным заявлением (адресаты – президент РФС Александр Дюков и глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров) по поводу судейства матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2).

Поводом для заявления послужила работа арбитра встречи Кирилла Левникова и целый ряд принятым им решений. Речь, по данным "СЭ", идет о двух неназначенных пенальти в ворота "Спартака", а также о невынесении предупреждений и последовавшем неудалении полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева. "Ростов" считает судейство Левникова предвзятым и считает, что арбитр должен понести наказание. (Сергей Егоров)