«Ростов» решил не подписывать Селихова

Вратарь Александр Селихов не перейдет в «Ростов», сообщает «РБ Спорт». В январе голкипер по соглашению сторон покинул «Спартак» и стал свободным агентом.

Кандидатура Селихова была предложена «Ростову», но в итоге клуб принял решение не подписывать игрок.

«Ростов» идет на 7 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.