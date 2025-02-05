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Сегодня, 05:03

«Ростов» решил не подписывать Селихова

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь Александр Селихов не перейдет в «Ростов», сообщает «РБ Спорт». В январе голкипер по соглашению сторон покинул «Спартак» и стал свободным агентом.

Кандидатура Селихова была предложена «Ростову», но в итоге клуб принял решение не подписывать игрок.

«Ростов» идет на 7 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Селихов
Футбол
ФК Ростов
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4
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5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
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