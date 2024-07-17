«Ростов»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год
«Ростов» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на своем поле против ЦСКА. Встреча пройдет 20 июля.
В минувшем сезоне «Ростов» занял 7-е место в чемпионате России. В Кубке страны дошел до второго полуфинального раунда Пути регионов.
«Ростов»: расписание матчей на сезон 2024/2025
20 июля, суббота. РПЛ, 1-й тур. «Ростов» — ЦСКА. 20:00.
26 июля, пятница. РПЛ, 2-й тур. «Крылья Советов» — «Ростов». 18:00.
30 июля, вторник. Кубок России, 1-й тур. «Локомотив» — «Ростов». 18:30.
3 августа, суббота. РПЛ, 3-й тур. «Зенит» — «Ростов». 17:30.
9 августа, пятница. РПЛ, 4-й тур. «Ростов» — «Рубин». 20:45.
13 августа, вторник. Кубок России, 2-й тур. «Ростов» — «Химки». 20:00.
17 августа, суббота. РПЛ, 5-й тур. «Ростов» — «Оренбург». 19:30.
25 августа, воскресенье. РПЛ, 6-й тур. «Локомотив» — «Ростов». 20:00.
28 августа, среда. Кубок России, 3-й тур. «Оренбург» — «Ростов.» 15:00.
Полностью календарь «Ростова» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
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1
|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -