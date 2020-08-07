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«Ростов» представил новую форму на сезон. Раньше клуб выпустил ролик в стиле «Джентльмены»

15:16
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«Ростов» представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21.

Комплект выполнен в традиционном для ростовчан желтом цвете. Вратарская форма — черного цвета.

Ранее клуб выпустил ролик в стиле фильма Гая Ричи «Джентльмены», в котором футболисты крадут новую форму команды со склада на «Ростов Арене».

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