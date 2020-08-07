«Ростов» представил новую форму на сезон. Раньше клуб выпустил ролик в стиле «Джентльмены»
15:16
«Ростов» представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21.
Комплект выполнен в традиционном для ростовчан желтом цвете. Вратарская форма — черного цвета.
Ранее клуб выпустил ролик в стиле фильма Гая Ричи «Джентльмены», в котором футболисты крадут новую форму команды со склада на «Ростов Арене».
???— Football Club Rostov (@rostovfc) August 7, 2020
PUMA — технический партнёр ФК «Ростов»
Подробнее ?https://t.co/N9wDWsz9bk pic.twitter.com/9g5UYNzFwK
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