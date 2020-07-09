«Ростов» перепутал фотографию своего новичка из Японии. Японские фанаты недовольны

«Ростов» в Twitter объявил о договоренности с «Токио» по переходу полузащитника Кенто Хасимото. Подписчики сразу заметили неточность — на картинке российский клуб использовал изображение нападающего «Вердера» Юя Осако, а не своего новичка.

В комментариях к посту появилось много возмущенных сообщений от жителей Японии.