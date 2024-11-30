«Ростов» разгромил «Пари НН», гости играли вдесятером с 49-й минуты

«Ростов» в домашнем матче разгромил «Пари НН» в 17-м туре РПЛ — 4:0.

У хозяев дубль оформил Максим Осипенко, по одному голу забили Родриго Саравия и Николай Комличенко (пенальти).

Гости с 49-й минуты играли вдесятером после удаления Хуана Боселли.

«Ростов» одержал третью победу в РПЛ. Команда Валерия Карпина с 23 очками занимает 7-е место в таблице. «Пари НН» с 16 очками — на 10-й строчке.