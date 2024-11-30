«Ростов» — «Пари НН»: Комличенко реализовал пенальти

«Ростов» забил четвертый гол в матче с «Пари НН» в 17-м туре РПЛ — 4:0.

Пенальти на 72-й минуте реализовал Николай Комличенко. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой в штрафной. Арбитр Ян Бобровский посмотрел видеоповтор после подсказки ВАР.