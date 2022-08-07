«Ростов» — «Оренбург»: стартовые составы команд

«Ростов» в матче 4-го тура чемпионата России на своем поле примет «Оренбург». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Лангович, Мухин, Миронов, Тугарев, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.

«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Павловец, Эктов, Аюпов, Оганесян, Ковалев, Башич, Воробьев, Гурциев.

Запасные: Сысуев, Полуяхтов, Хотулев, Гойкович, Стаматов, Печенин, Титков, Вильчес, Вера, Мансилья, Сычевой, Куртидо.