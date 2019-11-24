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«Ростов» обратится к Хачатурянцу по судейству Казарцева

17:10
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По информации «СЭ», «Ростов» обратится к главе судейского комитета Ашоту Хачатурянцу по поводу обстоятельств судейства матча 17-го тура «Динамо» — «Ростов» (2:1).

23&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Арбитр Василий Казарцев (в&nbsp;центре).Не ВАР, а ВОР. Егоров — о втором пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Динамо»

В этой игре судейской бригадой Василия Казарцева было назначено три пенальти: два из них в ворота «Ростова» (один из которых был назначен с применением ВАР), в эпизоде с одиннадцатиметровым в ворота ростовчан голкипер бело-голубых Антон Шунин до удара вышел из ворот. Кроме того, есть претензии по эпизоду с невнесением дисциплинарных санкций в отношении динамовца Артура Юсупова, после нарушения правил которого игрок «Ростова» Глебов сломал ногу. (Сергей Егоров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Динамо — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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