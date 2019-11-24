«Ростов» обратится к Хачатурянцу по судейству Казарцева

По информации «СЭ», «Ростов» обратится к главе судейского комитета Ашоту Хачатурянцу по поводу обстоятельств судейства матча 17-го тура «Динамо» — «Ростов» (2:1).

В этой игре судейской бригадой Василия Казарцева было назначено три пенальти: два из них в ворота «Ростова» (один из которых был назначен с применением ВАР), в эпизоде с одиннадцатиметровым в ворота ростовчан голкипер бело-голубых Антон Шунин до удара вышел из ворот. Кроме того, есть претензии по эпизоду с невнесением дисциплинарных санкций в отношении динамовца Артура Юсупова, после нарушения правил которого игрок «Ростова» Глебов сломал ногу. (Сергей Егоров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр