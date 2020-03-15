В воскресенье, 15 марта, состоится матч 22-го тура Тинькофф чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 (мск).

Следить за матчем «Ростов» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Локомотив»