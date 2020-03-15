«Ростов» — «Локомотив»: видеотрансляция матча РПЛ
18:00
В воскресенье, 15 марта, состоится матч 22-го тура Тинькофф чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 (мск).
Следить за матчем «Ростов» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Ростов» — «Локомотив»
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи