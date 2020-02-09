«Ростов» — «Локомотив»: стартовые составы команд
17:15
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на заключительный матч Кубка Париматч Премьер. Встреча пройдет в Дохе (Катар).
Стартовый состав «Ростова»: Рудаков — Чернов, Черняков, Осипенко, Логашов — Мамаев, Байрамян, Еременко — Зайнутдинов, Попов — Шомуродов.
Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Рыбус, Хеведес, Мурило, Кверквелия, Игнатьев — Баринов, Магкеев, Крыховяк, Мариу — Тугарев.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».
Стартовый состав на игру с «Локомотивом» в #КубокПариматчПремьер ? pic.twitter.com/vGPtqyIkQv— Football Club Rostov (@rostovfc) February 9, 2020
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