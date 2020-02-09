Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на заключительный матч Кубка Париматч Премьер. Встреча пройдет в Дохе (Катар).

Стартовый состав «Ростова»: Рудаков — Чернов, Черняков, Осипенко, Логашов — Мамаев, Байрамян, Еременко — Зайнутдинов, Попов — Шомуродов.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Рыбус, Хеведес, Мурило, Кверквелия, Игнатьев — Баринов, Магкеев, Крыховяк, Мариу — Тугарев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».