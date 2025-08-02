«Ростов» — «Крылья Советов»: трансляция матча РПЛ начнется в 17.55 мск

«Ростов» примет «Крылья Советов» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 2 августа. Игра состоится на «Ростов Арене», стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями игры «Ростов» — «Крылья Советов» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 18:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В сезоне-2024/25 «Ростов» обыграл «Крылья Советов» в обоих матчах чемпионата России (обе игры завершились со счетом 3:1) и расположился на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 39 очков, а самарцы финишировали десятыми с 31 очком.