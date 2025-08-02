«Ростов» — «Крылья Советов»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» и «Крылья Советов» встретятся в матче 3-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 2 августа. Игра состоится на «Ростов Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Основные события игры «Ростов» — «Крылья Советов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 18:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Крылья Советов» в 1-м туре чемпионата России сыграли вничью с «Акроном» (1:1), а во 2-м туре победили «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0. «Ростов» стартовал в лиге с двух поражений: от «Зенита» (1:2) и от московского «Динамо» (0:1).