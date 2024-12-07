«Ростов» примет «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ в субботу, 7 декабря. Матч пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 17-ти туров РПЛ команда Валерия Карпина набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Клуб из Самары с 18-ю баллами идет на 10-й строчке чемпионата.

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