«Ростов» — «Краснодар»: гости остались в меньшинстве после удаления Олусегуна

«Краснодар» остался в меньшинстве в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова».

На 49-й минуте вторую желтую карточку получил Олакунле Олусегун. Оба раза нигериец получил предупреждения за отмашки в лица соперников в единоборствах.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Краснодар».