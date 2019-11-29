«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в матче молодежных команд РПЛ
29 ноября 2019, 21:03
«Ростов-м» в матче 18-го тура первенства молодежных команд РПЛ сыграл вничью со сверстниками из «Урала» (2:2).
После 18 матчей оба клуба имеют в активе по 20 очков и занимают 12-13 места.
Молодежные команды
18-й тур
«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 2:2 (1:1)
Голы: Чистяков, 18 (0:1). Осинов, 35 — с пенальти (1:1). Сысоев, 56 (1:2). Медведь, 74 — с пенальти (2:2).
Судья: Ануфриев (Москва).
29 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».
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