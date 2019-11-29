«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в матче молодежных команд РПЛ

«Ростов-м» в матче 18-го тура первенства молодежных команд РПЛ сыграл вничью со сверстниками из «Урала» (2:2).

После 18 матчей оба клуба имеют в активе по 20 очков и занимают 12-13 места.

Молодежные команды

18-й тур

«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 2:2 (1:1)

Голы: Чистяков, 18 (0:1). Осинов, 35 — с пенальти (1:1). Сысоев, 56 (1:2). Медведь, 74 — с пенальти (2:2).

Судья: Ануфриев (Москва).

29 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».