РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в матче молодежных команд РПЛ

29 ноября 2019, 21:03
Теги:

«Ростов-м» в матче 18-го тура первенства молодежных команд РПЛ сыграл вничью со сверстниками из «Урала» (2:2).

После 18 матчей оба клуба имеют в активе по 20 очков и занимают 12-13 места.

Молодежные команды
18-й тур

«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 2:2 (1:1)
Голы: Чистяков, 18 (0:1). Осинов, 35 — с пенальти (1:1). Сысоев, 56 (1:2). Медведь, 74 — с пенальти (2:2).
Судья: Ануфриев (Москва).
29 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир