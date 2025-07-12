«Ростов» в товарищеском матче проиграл «Факелу»

«Ростов» на своем поле уступил «Факелу» в товарищеском матче — 0:2.

Контрольная встреча прошла на «Ростов-Арене» без трансляции и зрителей.

Товарищеский матч

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Факел» (Воронеж) — 0:2 (0:1)