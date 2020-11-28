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«Ростов» — «Динамо»: за что назначен пенальти?

20:14
Момент матча «Ростов» — «Динамо». Момент матча «Ростов» — «Динамо».
Момент матча «Ростов» — «Динамо».
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На 34-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Динамо» правильно поступил арбитр Сергей Лапочкин, назначив 11-метровый удар в ворота бело-голубых. Он принял такое решение без помощи видеоассистентов Павла Кукуяна и Ильи Елеференко. Судья верно оценил действия динамовца Шарля Каборе: тот попытался выбить мяч, не дотянулся до него и совершил нарушение правил, сбив Дениса Терентьева. (Александр Бобров)

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