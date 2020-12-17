«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ
18:49
Стали известны составы команд на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — ЦСКА.
«Ростов»: Песьяков, Алеесами, Терентьев, Хаджикадунич, Осипенко, Еременко, Гигович, Норманн, Байрамян, Тугарев, Полоз.
Наш состав на игру ? pic.twitter.com/pW8fKjg8pw— Football Club Rostov (@rostovfc) December 17, 2020
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Дивеев, Ахметов, Эджуке, Тикнизян, Дзагоев, Влашич, Чалов.
?? Состав армейцев на финальный матч года! #РостовЦСКА pic.twitter.com/gkC3p6askh— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 17, 2020
Матч начнется в 20.00 по московскому времени.
Опрос
проголосовало: 16717Все опросы
Кто выиграет золото РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю