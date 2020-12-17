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«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

18:49
Футболисты ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны составы команд на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — ЦСКА.

«Ростов»: Песьяков, Алеесами, Терентьев, Хаджикадунич, Осипенко, Еременко, Гигович, Норманн, Байрамян, Тугарев, Полоз.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Дивеев, Ахметов, Эджуке, Тикнизян, Дзагоев, Влашич, Чалов.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

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