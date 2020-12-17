Стали известны составы команд на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — ЦСКА.

«Ростов»: Песьяков, Алеесами, Терентьев, Хаджикадунич, Осипенко, Еременко, Гигович, Норманн, Байрамян, Тугарев, Полоз.

Наш состав на игру ? pic.twitter.com/pW8fKjg8pw — Football Club Rostov (@rostovfc) December 17, 2020

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Дивеев, Ахметов, Эджуке, Тикнизян, Дзагоев, Влашич, Чалов.

?? Состав армейцев на финальный матч года! #РостовЦСКА pic.twitter.com/gkC3p6askh — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 17, 2020

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.