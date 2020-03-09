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«Ростов» — ЦСКА: следовало ли перебить пенальти?

14:42
«Ростов» — ЦСКА: эпизод с пенальти.
«Ростов» — ЦСКА: эпизод с пенальти.
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На 21-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — ЦСКА вратарь гостей Игорь Акинфеев не дал Роману Еременко забить гол с пенальти. Голкиперы нередко нарушают процедуру выполнения 11-метрового — сходят до удара с линии ворот.

Как было на этот раз? Видеоповтор свидетельствует, что у видеоарбитра Станислава Васильева не было оснований вмешаться в действия судьи Владислава Безбородова и предложить ему назначить повторный пенальти.

Акинфеев поступил в полном соответствии с правилами игры. Его левая нога осталась на линии ворот. (Александр Бобров)

Ростов — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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