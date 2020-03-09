На 21-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — ЦСКА вратарь гостей Игорь Акинфеев не дал Роману Еременко забить гол с пенальти. Голкиперы нередко нарушают процедуру выполнения 11-метрового — сходят до удара с линии ворот.

Как было на этот раз? Видеоповтор свидетельствует, что у видеоарбитра Станислава Васильева не было оснований вмешаться в действия судьи Владислава Безбородова и предложить ему назначить повторный пенальти.

Акинфеев поступил в полном соответствии с правилами игры. Его левая нога осталась на линии ворот. (Александр Бобров)