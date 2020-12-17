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«Ростов» — ЦСКА: Гончаренко получил желтую карточку за разговоры с арбитром

21:29
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко получил желтую карточку в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

Белорусский специалист на 52-й минуте встречи не согласился с фолом Федора Чалова и поспорил с арбитром Владимиром Москалевым на повышенных тонах, за что получил предупреждение.

Ростов — ЦСКА

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