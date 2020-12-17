«Ростов» — ЦСКА: Гончаренко получил желтую карточку за разговоры с арбитром
21:29
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко получил желтую карточку в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».
Белорусский специалист на 52-й минуте встречи не согласился с фолом Федора Чалова и поспорил с арбитром Владимиром Москалевым на повышенных тонах, за что получил предупреждение.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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