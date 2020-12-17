Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко получил желтую карточку в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

Белорусский специалист на 52-й минуте встречи не согласился с фолом Федора Чалова и поспорил с арбитром Владимиром Москалевым на повышенных тонах, за что получил предупреждение.