Нападающий ЦСКА Федор Чалов не смог реализовать пенальти в матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ростова». Это случилось на 86-й минуте встречи. К этому моменту красно-синие уступали со счетом 2:3 и играли вдевятером.

Алан Дзагоев быстро разыграл штрафной и отдал пас в штрафную ростовчан. Первым к мячу успевал нападающий Арнор Сигурдссон, которого сбили с ног. Арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти.

К мячу подошел Чалов, который не так давно до этого вышел на замену. Однако с его ударом справился голкипер Сергей Песьяков. На добивание первым также успел игрок ЦСКА, но пробил выше ворот.