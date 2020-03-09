«Ростов» — ЦСКА: Чалов не забил пенальти на 86-й минуте
Нападающий ЦСКА Федор Чалов не смог реализовать пенальти в матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ростова». Это случилось на 86-й минуте встречи. К этому моменту красно-синие уступали со счетом 2:3 и играли вдевятером.
Алан Дзагоев быстро разыграл штрафной и отдал пас в штрафную ростовчан. Первым к мячу успевал нападающий Арнор Сигурдссон, которого сбили с ног. Арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти.
К мячу подошел Чалов, который не так давно до этого вышел на замену. Однако с его ударом справился голкипер Сергей Песьяков. На добивание первым также успел игрок ЦСКА, но пробил выше ворот.
? Сергей Песьяков отразил 11-метровый удар Федора Чалова и не дал армейцам сравнять счет на 86-й минуте встречи!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 9, 2020
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