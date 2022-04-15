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ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в матче молодежных команд

Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 23-го тура М-Лиги.

Встреча проходила на стадионе «Олимп им. Виктора Понедельника» в Ростове-на-Дону.

В составе гостей забитым мячом отметился полузащитник Никита Ермаков. У хозяев единственный гол на счету Данила Хромова.

ЦСКА набрал 53 очка и возглавляет турнирную таблицу М-Лиги. «Ростов» с 51 баллами занимает второе место.

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