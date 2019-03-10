"Ростов" – "Арсенал": хозяева сыграют в желтой форме

"Ростов" сыграет в желтой форме в матче 19-го тура чемпионата России против "Арсенала", сообщает официальный Твиттер клуба из Краснодарского края.

Туляки выйдут на поле в красном. Встреча пройдет сегодня, 10 марта, на стадионе "Ростов Арена".

"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" с 23 баллами располагается на 9-й строчке.

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