«Ростов» — «Акрон»: Беншимол реализовал пенальти, Роналдо удалили за фол в штрафной
Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол открыл счет в матче 14-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:0.
Форвард реализовал пенальти на 79-й минуте встречи. 11-метровый в ворота ростовчан был назначен за фол нападающего хозяев Роналдо на Беншимоле в своей штрафной.
Главный судья встречи Ян Бобровский после вмешательства ВАР назначил пенальти и показал Роналдо желтую карточку, которая стала для футболиста второй в матче.
Гол в ворота «Ростова» стал для Беншимола третьим в чемпионате России-2025/26 и седьмым в сезоне с учетом всех турниров.
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|ЦСКА – Локомотив
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|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
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|23.08
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|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
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|23.08
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Динамо
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|
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Балтика
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|
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|2
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|К
|Ж
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|1
|1
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