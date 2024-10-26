«Ростов» — «Ахмат»: Садулаев забил третий гол грозненцев
Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев забил на 51-й минуте матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» — 3:1.
Для Садулаева это второй гол в игре.
Вратарь Гиорги Шелия выбил мяч вперед в направлении Садулаева, который обыграл Илью Ваханию и выбежавшего из штрафной голкипера «Ростова» Хидаета Ханкича, и пробил по пустым воротам.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
10
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2
Новости