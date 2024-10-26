«Ростов» — «Ахмат»: Садулаев забил третий гол грозненцев

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев забил на 51-й минуте матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» — 3:1.

Для Садулаева это второй гол в игре.

Вратарь Гиорги Шелия выбил мяч вперед в направлении Садулаева, который обыграл Илью Ваханию и выбежавшего из штрафной голкипера «Ростова» Хидаета Ханкича, и пробил по пустым воротам.