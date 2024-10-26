«Ахмат» обыграл «Ростов» и одержал первую победу в сезоне РПЛ

«Ахмат» на выезде обыграл «Ростов» в матче 13-го тура чемпионата России — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена».

Первый гол в матче забил полузащитник грозненцев Даниил Уткин на 33-й минуте, а через минуту форвард ростовчан Николай Комличенко сравнял счет. На 36-й минуте полузащитник Лечи Садулаев вывел «Ахмат» вперед.

Во втором тайме Садулаев оформил дубль, забив на 51-й минуте. На 69-й минуте полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби отыграл один мяч.

«Ахмат» одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ. Команда набрала 9 очков и поднялась на 15-е место.

«Ростов» продлил серию без побед до 6 матчей (2 ничьи и 4 поражения) и находится на 9-й строчке с 13 баллами.