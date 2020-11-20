Российский тренер отмечен УЕФА за развитие массового футбола

Россиянин Павел Клюев занял третье место по итогам премии UEFA Grassroots Awards за достижения в массовом футболе в номинации «Лучший лидер», информирует сайт РФС.

UEFA Grassroots Awards является самой престижной премией в массовом футболе и ежегодно проводится среди европейских футбольных ассоциаций, направляющих своих кандидатов для рассмотрения в 5 номинациях.

Награда «Лучший лидер» вручается организаторам (учителям, тренерам и другим активным лицам), которые проявили исключительную целеустремленность и своим трудом оказали большое влияние на развитие массового футбола в регионе.

Клюев стал первым россиянином, который занял призовое место в данной номинации. Последний раз проект из России получал UEFA Grassroots Awards в 2014 году. Тогда в номинации «Лучший проект» был отмечен Международный детский фестиваль «Локобол».

— Наш проект прошел путь от самого первого сбора ребятишек во дворе на улице Жердева в Улан-Удэ до соревнования республиканских масштабов! Нас объединяет и вдохновляет футбол. И какие бы трудности и препятствия не появлялись на пути реализации наших планов по развитию массового футбола в регионе, вера, надежда и любовь к делу всегда брали верх, — отметил Клюев.