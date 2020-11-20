Российский тренер отмечен УЕФА за развитие массового футбола
Россиянин Павел Клюев занял третье место по итогам премии UEFA Grassroots Awards за достижения в массовом футболе в номинации «Лучший лидер», информирует сайт РФС.
UEFA Grassroots Awards является самой престижной премией в массовом футболе и ежегодно проводится среди европейских футбольных ассоциаций, направляющих своих кандидатов для рассмотрения в 5 номинациях.
Награда «Лучший лидер» вручается организаторам (учителям, тренерам и другим активным лицам), которые проявили исключительную целеустремленность и своим трудом оказали большое влияние на развитие массового футбола в регионе.
Клюев стал первым россиянином, который занял призовое место в данной номинации. Последний раз проект из России получал UEFA Grassroots Awards в 2014 году. Тогда в номинации «Лучший проект» был отмечен Международный детский фестиваль «Локобол».
— Наш проект прошел путь от самого первого сбора ребятишек во дворе на улице Жердева в Улан-Удэ до соревнования республиканских масштабов! Нас объединяет и вдохновляет футбол. И какие бы трудности и препятствия не появлялись на пути реализации наших планов по развитию массового футбола в регионе, вера, надежда и любовь к делу всегда брали верх, — отметил Клюев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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