Россия — в топ-5 стран мира по количеству профессиональных клубов
13:55
Международная федерация футбола (ФИФА) представила отчет о профессиональном футболе за 2019 год. По данным по 180 странам в мире насчитывается 100765 профессиональных футболистов.
Топ-5 стран по этому показателю:
1. Англия — 5935 человек
2. Турция — 3693
3. Франция — 3264
4. Швеция — 2996
5. Италия — 2899
В мире насчитывается 3425 футбольных клуба на основе данных по 200 странам. Лидером по этому показателю является Турция (126). Также в пятерку вошли Англия (111), Аргентина (103), Италия (98) и Россия (95).
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