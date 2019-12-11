Международная федерация футбола (ФИФА) представила отчет о профессиональном футболе за 2019 год. По данным по 180 странам в мире насчитывается 100765 профессиональных футболистов.

Топ-5 стран по этому показателю:

1. Англия — 5935 человек

2. Турция — 3693

3. Франция — 3264

4. Швеция — 2996

5. Италия — 2899

В мире насчитывается 3425 футбольных клуба на основе данных по 200 странам. Лидером по этому показателю является Турция (126). Также в пятерку вошли Англия (111), Аргентина (103), Италия (98) и Россия (95).