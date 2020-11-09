РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Роши выбыл на неопределенный срок, Уциев тренируется индивидуально

17:15
Теги:

В период паузы, вызванной матчами национальных сборных, футболисты «Ахмата» получили пять выходных дней. В то же время, некоторые игроки, не принимавшие участие в играх в связи с травмами и болезнями, продолжат в это время курс лечения и заниматься по индивидуальному плану работы, сообщает сайт клуба.

Защитник Ризван Уциев, перенесший летом операцию на паховых кольцах, прошел курс лечения и восстановления, был близок к тому, чтобы начать играть в официальных матчах. Однако боли возобновились, и капитану пришлось вновь отравиться в Белград на лечение. В настоящее время футболист в расположении клуба футболист проходит курс физиотерапии и проводит индивидуальные тренировки.

На лечение на родину отправился полузащитник Одисе Роши. У футболиста частичный разрыв портняжной мышцы правого бедра. По этой причине игрок не попал в заявку на матч последнего тура.

Дополнительная информация:

http://fc-akhmat.ru/page/11915

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир