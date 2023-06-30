Романцев: «Жалею, что Черчесов не работает в России»
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался о выборе главного тренера «Динамо».
— Экс-гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов сказал, что клубу нужен такой тренер, как Черчесов. А раз он занят в «Ференцвароше», можно было рассмотреть кандидатуру Кобелева. Но «Динамо» выбрало Личку — вы понимаете такую веру в иностранцев, учитывая, что большие победы клуба связаны с нашими специалистами?
— Вообще-то это вопрос к руководству «Динамо». Честно говоря, мне и самому не очень понятна такая тяга к иностранцам, которая из сезона в сезон приносит только головную боль. Так что я полностью поддерживаю предложение господина Иванова, поскольку с большим уважением отношусь к Черчесову и Кобелеву.
Искренне жалею, что, подтвердив свой профессионализм в Европе, Стас не работает в России. И удивляюсь, почему не востребован Кобелев, у которого еще по работе в «Динамо» подметил хорошую тренерскую хватку и игровой вкус. Ему только нужно дать время, чтобы поставить игру команды; не подгонять, не толкать в спину. И результат придет! Чего так и не поняли динамовские начальники, когда пригласили Кобелева через несколько лет после добытой им бронзы.
Впрочем, не исключаю, что уже через сезон в «Динамо» вспомнят о предложении бывшего гендира по Кобелеву. Здесь я с Ивановым полностью согласен, даже несмотря на то что в том же интервью он с гордостью заявил, что не любит «Спартак», — сказал Романцев «СЭ».
22 июня «Динамо» объявило, что новым главным тренером команды стал Марцел Личка, который ранее возглавлял «Оренбург».
В сезоне-2022/23 бело-голубые с 45 очками заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ.
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14
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15
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Спартак – Оренбург
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