Роман Широков: «Спартак» правильно продал Зе Луиша, но следовало искать варианты помимо Понсе"

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением, что красно-белые правильно поступили, продав летом Зе Луиша в «Порту». При этом экс-футболист сборной России считает, что «Спартаку» нужно поискать варианты его замены, кроме Эсекиэля Понсе.

— «Спартак» поступил абсолютно правильно, продав Зе, — сказал Широков.

— Почему?

— Логичная сделка. У него оставался год до конца контракта. Человек не особо хотел оставаться. Конечно, Зе нужно было продавать, тем более дали хорошие деньги. Нормальное явление. Просто следовало искать варианты помимо Понсе. Ведь наверняка понимали, что Луиз Адриану уже не тянет. Выбрали Понсе — пока впечатление, что не угадали. Что будет дальше? Трудно сказать... (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Широкова