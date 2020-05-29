Роман Широков: «Сказал Якину: «Ты вообще никто, даже на тренера не похож»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о работе под руководством Мурата Якина, возглавлявшего красно-белых с 2014 по 2015 год.

— Были ли у меня в карьере тренеры-*** (дураки — прим. «СЭ)? Якин. Чистый. Я ему так и сказал, переводчик перевел, — сказал в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» Широков. — Я ему сказал: «Ты вообще никто, даже на тренера не похож, а рассказываешь, как мне играть». Я тогда приехал из сборной — он меня не ставил в состав. Что-то ему не понравилось. У него хватило ума сказать мне остаться в раздевалке прямо перед матчем, когда игроки ушли на разминку. Мы пошли говорить в тренерскую. Ну, поговорили. Он мне высказал, что надо как швед (Ким Чельстрем — прим. «СЭ») играть. Говорил посмотреть, какой у него объем работы. Я отвечал, что у него объем в первые 15 минут, а потом на жопе катается, мимо него все ездят, бегают, как хотят. Слово за слово, в конце сказал ему: «Ты вообще на тренера не похож».

Под руководством Якина «Спартак» занял шестое место в чемпионате России-2014/15. По окончании сезона швейцарец был отправлен в отставку.