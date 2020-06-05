Роман Широков: «Не вижу, в чем «Спартак» прибавил при Тедеско»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков подчеркнул, что не видит прогресса в игре красно-белых под руководством Доменико Тедеско. Специалист возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. После 22 туров красно-белые идут в таблице на восьмом месте с 28 очками.

— Не вижу, в чем «Спартак» прибавил при Тедеско, — цитирует matchtv.ru Широкова. — Возможно, прошло мало времени, но я так не считаю. За зимний период прошло много времени, и можно было что-то изменить, но пока этого не произошло. Я думал, если тренер приходит в «Спартак», то он нацелен на атаку, а не играет от обороны во всех матчах.