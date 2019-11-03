Роман Широков: «Лучший игрок первой половины сезона? Назову Дзюбу»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в интервью «СЭ» рассказал, кого считает лучшим футболистом первой половины сезона в чемпионате страны. По его словам, этого звания достоин нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

— Первый круг чемпионата практически завершен. Лучший игрок этого отрезка?

— Дзюба. Если посмотреть на результативность по системе «гол плюс пас», на вовлеченность в командный результат, то, пожалуй, назову его. Хотя по мне еще и Барриос в «Зените» себя здорово проявляет. Проделывает большой объем работы. Но все-таки всегда больше ценятся те, кто забивает. Так что поставлю на Дзюбу. (Виталий Айрапетов)

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