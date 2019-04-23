18:34 | Футбол — РПЛ

Роман Широков: "Футболистам не следует думать о том, есть у них контракт или нет"

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Заместитель гендиректора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков прокомментировал продление контрактов с игроками перед матчем 25-го тура чемпионата России против "Зенита".

– Дмитрий Хохлов говорил, что с целой группой футболистов – Шуниным, Хольменом, Шуньичем, Морозовым, Козловым, Жоаузинью, Луценко – не продлены контракты. Есть какие-то подвижки в этом плане?

– На мой взгляд, футболистам не следует думать о том, есть у них контракт или нет. Они должны сделать все для того, чтобы этот контракт появился. То есть своей игрой заставить руководство предложить им новые соглашения. Вот и все.

– Но вам не кажется, что порой тяжело выкладываться по полной программе, когда у тебя нет уверенности в завтрашнем дне?

– Если футболист не уверен, зачем он тогда нужен? Логично? Нам нужны уверенные в себе люди, которые способны побеждать и подниматься как можно выше в турнирной таблице. А если ты не уверен, значит, тебе здесь не место, – сказал Широков. (Виталий Айрапетов)

Зенит - Динамо

Полное интервью с Широковым читайте скоро на сайте "СЭ"

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