Роман Широков: «Фомин больше, чем Урунов, вписывается в концепцию «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков пока не готов прогнозировать, как проявит себя Остон Урунов в составе красно-белых.

— Кого Урунов может вытеснить из состава «Спартака»?

— Возможно, тренерский штаб не совсем доволен Умяровым. Скорее Урунова, его берут на его место.

— Урунов успел произвести на вас впечатление по 10 матчам за «Уфу»? Многие восхищаются его дриблингом.

— У него есть неплохие качества. Но мы же судим только по 10 матчам, а тот же Фомин, который в итоге перешел сейчас в «Динамо», отыграл весь сезон. По мне — если вы говорите про то, что сделаете ставку на молодых, русских, то, пожалуй, Фомин лучше вписывается в эту концепцию. Да, он не воспитанник, не воспитанник «Спартака», но с российским паспортом.

— Нет опасений, что Урунов может потеряться в «Спартаке» так же, как, допустим, Гулиев?

— Да все может быть. Одно дело играть в «Уфе». А другое — в «Спартаке». Совсем другой уровень давления. Да все другое! (Виталий Айрапетов)