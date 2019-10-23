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Роман Шаронов: «У «Урала» есть лидеры, вы все прекрасно их знаете»

13:15
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Тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата России с «Уралом». Встреча состоится 25 октября в Казани.

— Как дела у Олега Данченко, который получил повреждение в матче со «Спартаком»?

— Доктора делают все возможное, чтобы он в ближайшей игре вышел на поле.

— Подведите итог игры со «Спартаком». Можно сказать, что неудачная серия прервана и дальше ждать только лучшего?

— Мы всегда работаем, чтобы играть лучше и добиваться положительных результатов. Что касается игры со «Спартаком»: игроки получили то, над чем нужно работать.

— Как вам «Урал» в нынешнем сезоне? Насколько интересно с ними будет играть?

— У «Урала» есть лидеры, вы все прекрасно их знаете. Они играют в комбинационный футбол, поэтому нас ждет интересная игра.

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Дополнительная информация

https://rubin-kazan.ru/posts/roman-sharonov-ural-igraet-v-kombinatsionnyy-futbol-poetomu-nas-zhdet-interesnaya-igra

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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