Роман Шаронов: «У «Урала» есть лидеры, вы все прекрасно их знаете»

Тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата России с «Уралом». Встреча состоится 25 октября в Казани.

— Как дела у Олега Данченко, который получил повреждение в матче со «Спартаком»?

— Доктора делают все возможное, чтобы он в ближайшей игре вышел на поле.

— Подведите итог игры со «Спартаком». Можно сказать, что неудачная серия прервана и дальше ждать только лучшего?

— Мы всегда работаем, чтобы играть лучше и добиваться положительных результатов. Что касается игры со «Спартаком»: игроки получили то, над чем нужно работать.

— Как вам «Урал» в нынешнем сезоне? Насколько интересно с ними будет играть?

— У «Урала» есть лидеры, вы все прекрасно их знаете. Они играют в комбинационный футбол, поэтому нас ждет интересная игра.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр