23:04 | Футбол — РПЛ

Роман Шаронов: "Набираюсь тренерского опыта. С каждым днем стараюсь быть все лучше"

0
Обсудить

Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов после матча 2-го тура российской премьер-лиги с "Динамо" (1:0) высказался о трансферах клуба и удалении Евгения Башкирова.

– Многие скептически относились к вашему назначению. Что ответите этим людям? – вопрос Шаронову.

– Мы делаем то, что от нас зависит. От меня зависит тренировочный процесс, от игроков – максимум работы на тренировках.

– Чувствуете недостаток тренерского опыта?

– В качестве тренера не первый год работаю. А так набираюсь опыта каждый день. Стараюсь быть лучше.

– Насколько тяжело, когда РФС запрещает подсказывать игрокам, если вы не главный тренер официально?

– Принимаю то, что есть.

– Как можете сами охарактеризовать свою тренерскую философию?

– Организационный футбол. С упором и на атаку, и на оборону.

– Момент с удалением Башкирова пересматривали?

– Уверен, что он не стелился в ноги. Но произошло то, что произошло.

– Что с трансферами у "Рубина"?

– У нас есть те, кто есть. Окно еще не закрыто. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

Динамо - Рубин

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ