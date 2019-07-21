Роман Шаронов: "Набираюсь тренерского опыта. С каждым днем стараюсь быть все лучше"

Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов после матча 2-го тура российской премьер-лиги с "Динамо" (1:0) высказался о трансферах клуба и удалении Евгения Башкирова.
– Многие скептически относились к вашему назначению. Что ответите этим людям? – вопрос Шаронову.
– Мы делаем то, что от нас зависит. От меня зависит тренировочный процесс, от игроков – максимум работы на тренировках.
– Чувствуете недостаток тренерского опыта?
– В качестве тренера не первый год работаю. А так набираюсь опыта каждый день. Стараюсь быть лучше.
– Насколько тяжело, когда РФС запрещает подсказывать игрокам, если вы не главный тренер официально?
– Принимаю то, что есть.
– Как можете сами охарактеризовать свою тренерскую философию?
– Организационный футбол. С упором и на атаку, и на оборону.
– Момент с удалением Башкирова пересматривали?
– Уверен, что он не стелился в ноги. Но произошло то, что произошло.
– Что с трансферами у "Рубина"?
– У нас есть те, кто есть. Окно еще не закрыто. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)
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