Роман Шаронов: "Набираюсь тренерского опыта. С каждым днем стараюсь быть все лучше"

Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов после матча 2-го тура российской премьер-лиги с "Динамо" (1:0) высказался о трансферах клуба и удалении Евгения Башкирова.

– Многие скептически относились к вашему назначению. Что ответите этим людям? – вопрос Шаронову.



– Мы делаем то, что от нас зависит. От меня зависит тренировочный процесс, от игроков – максимум работы на тренировках.



– Чувствуете недостаток тренерского опыта?



– В качестве тренера не первый год работаю. А так набираюсь опыта каждый день. Стараюсь быть лучше.



– Насколько тяжело, когда РФС запрещает подсказывать игрокам, если вы не главный тренер официально?



– Принимаю то, что есть.



– Как можете сами охарактеризовать свою тренерскую философию?



– Организационный футбол. С упором и на атаку, и на оборону.



– Момент с удалением Башкирова пересматривали?



– Уверен, что он не стелился в ноги. Но произошло то, что произошло.



– Что с трансферами у "Рубина"?



– У нас есть те, кто есть. Окно еще не закрыто. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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