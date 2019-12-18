Роман Павлюченко: «Судя по игре, которую «Зенит» показывает, можно сказать, что он станет чемпионом»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в интервью «Известиям» отметил, что «Зенит», скорее всего, станет чемпионом России. После первой половины сезона сине-бело-голубые лидируют в таблице.

— Завершилась первая часть чемпионата России. По ее итогам «Зенит» ушел на перерыв лидером с 10-очковым отрывом. Уже можно говорить, что питерцы станут чемпионами в этом сезоне?

— Судя по игре, которую команда показывает, можно сказать, что да. Всю дистанцию в РПЛ «Зенит» пока проходит очень хорошо и уверенно. Да и если сравнивать их по составу с конкурентами, то в этом аспекте питерцы также сейчас самые сильные в России. Но надевать на них золотые медали пока нельзя. Впереди еще 11 матчей после зимнего перерыва. У всех команд есть сборы и достаточно времени, чтобы подготовиться и перевернуть всё. Но, безусловно, на сегодняшний день «Зенит» — лучший по составу и игре коллектив в РПЛ.