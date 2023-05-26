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Орещук: «Если Дзюба кидает камень в огород агентов, пусть расскажет, почему Сафонов стал ему резко не нужен»

Виталий Косик
Корреспондент
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Основатель агентства Magic Football Lab Роман Орещук высказался о словах форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, который назвал агентов злом российского футбола.

Ранее футболист заявлял: «Агенты — зло российского футбола. Когда они нужны — их нет».

«Да нет, он правильно, наверное, говорит. Агент — не тот, кто просто оформил сделку и спрятался. Агент — тот, кто будет вести тебя по рынку. У Дзюбы был агент Алексей Сафонов — он помог ему трудоустроиться и обрести вторую жизнь в Томске, когда возникла проблема в «Спартаке», и ни одна команда его брать не хотела. А когда он обрел вторую жизнь, агент ему и его отцу стал резко не нужен. Что же он это не вспоминает? Пусть вспомнит, как он ушел от Сафонова. Если ты кидаешь камень в огород агентов, расскажи, почему ты поступил некрасиво по отношению к Алексею Николаевичу. Говоришь «А» — говори «Б», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

После ухода из «Спартака» Дзюба присоединился к «Зениту», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

На данный момент форвард выступает за «Локомотив».

Источник: Metaratings
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
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Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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