Орещук: «Динамо» не хватило физики в матче с «Крыльями», Личка не успел вовремя сделать замены»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру бело-голубых в матче 2-го тура РПЛ c «Крыльями Советов» (3:3).

«Получились два разных тайма, — цитирует Орещука «РБ Спорт». — В первой половине встречи не мог нарадоваться, смотря на «Динамо». Получился очень интересный, живой футбол. Во втором тайме бело-голубых подменили, пешком ходили. Похоже, не хватило физики. Еще Личка не успел вовремя сделать замены. В «Динамо» достаточно хорошие футболисты, они не за один миллион евро сидят на скамейке», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место. «Крылья Советов» пока находятся на 1-й строчке с 4 баллами.