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Евгеньев - о крупной победе "Динамо" над "Локо": «Выполнили все, что просил тренер»

21:12
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Капитан «Динамо» Роман Евгеньев прокомментировал результат матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (5:1).

«Серьезно готовились к «Локомотиву» всю неделю, разбирали их, — сказал Евгеньев в эфире «Матч Премьер». — Выполнили все, что просил тренер, поэтому и такой результат.

Договаривались, что во второй тайме не стоит прижиматься к своим воротам. Надо было играть в свой футбол.

«Локомотив» хотел сравнять счет. Но мы перебороли, претерпели первые 15 минут».

Динамо — Локомотив

 

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