Евгеньев - о крупной победе "Динамо" над "Локо": «Выполнили все, что просил тренер»
21:12
Капитан «Динамо» Роман Евгеньев прокомментировал результат матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (5:1).
«Серьезно готовились к «Локомотиву» всю неделю, разбирали их, — сказал Евгеньев в эфире «Матч Премьер». — Выполнили все, что просил тренер, поэтому и такой результат.
Договаривались, что во второй тайме не стоит прижиматься к своим воротам. Надо было играть в свой футбол.
«Локомотив» хотел сравнять счет. Но мы перебороли, претерпели первые 15 минут».