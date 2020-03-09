Полузащитник «Ростова» Роман Еременко подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против ЦСКА (3:2). В составе дончан дебютировал хавбек Павел Мамаев. Футболист вышел на замену в середине второго тайма и через пять минут забил победный мяч.

— Если честно, эмоции чуть негативные. Безобразно провели концовку матча, — цитирует официальный сайт «Ростова» Еременко. — Нужно разбирать ошибки, понять, что пошло не так.

О дебюте Мамаева

Отличный дебют, еще и гол забил. С ним легко играть, он тонкий, умный футболист. Таких еще поискать надо.

О задачах на сезон

Конечно, хочется попасть в еврокубки, сделаем все, чтобы это получилось. В какой именно хочу? Лигу чемпионов конечно. Будем работать, стараться.