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Роман Еременко: «Мамаев — умный футболист. Таких еще поискать надо»

17:33
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Полузащитник «Ростова» Роман Еременко подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против ЦСКА (3:2). В составе дончан дебютировал хавбек Павел Мамаев. Футболист вышел на замену в середине второго тайма и через пять минут забил победный мяч.

— Если честно, эмоции чуть негативные. Безобразно провели концовку матча, — цитирует официальный сайт «Ростова» Еременко. — Нужно разбирать ошибки, понять, что пошло не так.

О дебюте Мамаева

Отличный дебют, еще и гол забил. С ним легко играть, он тонкий, умный футболист. Таких еще поискать надо.

О задачах на сезон

Конечно, хочется попасть в еврокубки, сделаем все, чтобы это получилось. В какой именно хочу? Лигу чемпионов конечно. Будем работать, стараться.

Ростов — ЦСКА

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13360

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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