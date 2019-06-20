Роман Березовский: "С приходом Банка ВТБ связываем большие надежды на возрождение "Динамо"

Бывший вратарь и тренер "Динамо" Роман Березовский выразил уверенность, что недавняя смена руководства в футбольном клубе приведет к улучшению результатов. Этой весной Банк ВТБ выкупил "Динамо". Сегодня стало известно, что Березовский покидает пост тренера вратарей клуба и войдет в штаб Александра Точилина в "Сочи".

- С приходом Банка ВТБ все мы связываем большие надежды на возрождение «Динамо», - цитирует официальный сайт бело-голубых Березовского. - Не сомневаюсь, что бело-голубые будут только подниматься вверх по турнирной таблице. Команда сейчас обновляется. Вновь прибывшим ребятам, хотим мы этого или нет, обязательно потребуется какое-то время на адаптацию.

- Что пожелаете динамовским болельщикам?

- Продолжайте также яростно поддерживать свою родную команду. Динамовские поклонники в большинстве своем – культурные и воспитанные люди. Я их очень сильно уважаю и люблю, не хочется говорить слово «прощай». Уверен, что наши пути еще пересекутся. Желаю «Динамо» только успеха и побед! Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить нынешнее руководство за то, что пошли мне навстречу и предоставили шанс реализовать себя в тренерском штабе основного состава клуба РПЛ.