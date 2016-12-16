Роман Бабаев: "В футбольную сборную попасть сложнее, чем в хоккейную"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что в футбольную сборную России попасть сложнее, чем в хоккейную. Бабаев добавил, что было время, когда в клубе оставалось по два-три человека, во время матчей сборных команд.
– Главный тренер сборной России Олег Знарок вызвал в команду восемь спортсменов ЦСКА – даже больше, чем из лидера КХЛ санкт-петербургского СКА. Когда в сборной России по футболу появятся восемь армейцев?
– Между сборными есть отличия по количеству привлекаемых спортсменов. Понятно, что в футбольную сборную попасть сложнее, - приводит официальный сайт ЦСКА слова Бабаева. - Был период, когда и по пять, и по шесть футболистов ЦСКА привлекались в национальную команду. Но, как известно, все течет, все меняется. Происходит смена поколений. Для главного тренера клуба это всегда головная боль. Помню, Леонид Викторович хватался за голову во время перерыва на игры сборной еще до того, как возглавил национальную команду, потому что в расположении ЦСКА оставались два-три человека, так как помимо российских игроков в сборные вызывались практически все легионеры. Конечно, когда наши футболисты защищают цвета национальных команд, это гордо и почетно. Как вы знаете, Сергей Игнашевич сделал очень честный шаг – отказался от выступлений за сборную России. А так у нас за главную команду страны сейчас стабильно играют пять человек: Игорь Акинфеев, братья Березуцкие, Александр Головин и Алан Дзагоев.
Бармалей3000
А сколько стоит?
16:44 17 декабря
Тропическая гемангиома Мовсисяна
особенно когда в защите две березы и дуб пустили корни))) скоро место в сборной будет передаваться по наследству)))
16:05 17 декабря
foreverCSKAforever
Дзюбориным достаточно попаданий в символические сборные. Лишь бы газодоллары вовремя на счет капали.
15:57 17 декабря
spartak ekspress
что там что там блат лишь количеством ограничивается
14:38 17 декабря
EVIL915
Я про сборные имел ввиду
12:10 17 декабря
EVIL915
sb1006=======Всё верно посчитал, но не учёл, что в футболе стартовый состав - 11 чел, а в хоккее - 21... А так - всё по делу сказал...
12:08 17 декабря
sb1006
У Бабаева, видимо, в школе совсем плохо было с математикой. В одном туре РФПЛ на поле выходят 112 россиян ( 16 команд х 7 человек ). В одном туре КХЛ в составе российских команд на поле выходят 315 россиян ( 21 команда х 15 человек ) плюс, допустим, 21 человек в НХЛ. Итого - 336 человек. 336 : 112 = 3 Шанс попасть в футбольную сборную в 3 ( ТРИ !! ) раза выше, чем в хоккейную ! Элементарно, Бабаев !
11:34 17 декабря
SP2
В нашу футбольную сборную всегда былоопопасть "сложнее". Особенно на финальные части ЧМ и ЧЕ. Когда отборочные играют одни, а едут другие, "правильные" да."блатные". Последнее время вообще такое чувство, что состав формировался не по спортивному принципу, а так, чтобы учесть интересы всех... Всех клубов, агентов, околофутбольных "специалистов"...
09:39 17 декабря
lev48
В сборной России по футболу собери хоть 10 команд из игроков РФПЛ и все они будут абсолютно равноценные по классу--одинаково бестолковые и бездарные,участь которых на международной арене полная ж..а на всех форумах.А вот сборная по хоккею,особенно молодое поколение,имеет отличных и мастеровитых игроков даже в КХЛ и способна составить конкуренцию за призовые места любому сопернику на любом форуме.
23:15 16 декабря
spartakmoskva63
Ну да.Здесь денег нужно больше заплатить.
21:18 16 декабря