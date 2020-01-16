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Роман Бабаев: «По продлению контракта с Гончаренко вопрос неактуальный»

16 января 2020, 19:15
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб пока не вел переговоров о продлении контракта с главным тренером Виктором Гончаренко.

— По продлению контракта с Гончаренко вопрос неактуальный, у него контракт до 2021 года, — цитирует Бабаева ТАСС.

42-летний специалист занимает пост главного тренера ЦСКА с декабря 2016 года, тогда он сменил в этой должности Леонида Слуцкого. Под руководством специалиста армейцы дважды заняли второе место в чемпионате России, а также в 2018 году выиграли Суперкубок России.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7539231

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