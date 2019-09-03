Роман Бабаев: «По Комличенко не договорились с чешским клубом. Сам игрок готов был перейти»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после собрания клубов РПЛ по вопросам судейства прокомментировал итоги трансферной кампании клуба.

— Почему не получилось с трансфером Комличенко?

— Не договорились. Не пошел навстречу чешский клуб. Но это его право. Посчитал, что уровень нашего предложения в той или иной степени не интересен. У нас было другое мнение.

— Не договорились по сумме, сам игрок хотел выступать в ЦСКА?

— Да. Благодарны руководству чешского клуба, что пытались найти компромисс. Хотя там заняли достаточно жесткую позицию.

-Почему так и не удалось подписать нападающего?

— Было много вариантов. Где-то попросили большие деньги, где-то футболист не захотел переезжать.

— Как оцените трансферную кампанию в целом?

Хотелось бы лучше. Надеемся, что наши ребята постараются «за себя и за того парня». Если не принимать в расчет дисквалификации и травмы, то до зимы должны дотянуть. (Дмитрий Зеленов, Ярослав Сусов)

Россиянин в текущем сезоне провел семь матчей за «Младу Болеслав» и забил семь мячей при одной голевой передаче.

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